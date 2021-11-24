В Раде предупредили Зеленского об "адовой ситуации" на Украине

Депутат Рады Илья Кива раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского и предсказал массовые акции протеста против киевской власти.

По словам Кивы, в ближайшее время "озверевший от голода, нищеты и холода народ будет рвать эту власть на куски", и "президента Зеленского уже ничего не спасет". Депутат считает, что ситуация усугубляется информационной кампанией, которую организовали предприниматель Ринат Ахметов и бывший президент страны Пётр Порошенко против Зеленского. Парламентарий предрёк, что скоро ситуация на Украине превратится в "ад, который сами себе создали господа лицедеи".

Кива отметил, что заявления Зеленского о намерении РФ вторгнуться на Украину свидетельствуют о том, что президент сам желает этого ради поднятия рейтинга.

"Никакого нападения не будет, Россия давно заняла выжидательную позицию и спокойно наблюдает за тем, как всё произойдёт естественным путем", — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

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