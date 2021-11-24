Здоровье Михаила Саакашвили улучшается - врачи

Здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшается. Как пишут Известия, об этом сообщает Государственный консилиум врачей.

Он голодал в тюрьме больше 45 дней. После этого, у Саакашвили было высокое давление, общая слабость и головная боль.

Сначала его перевели в тюремную больницу. Сейчас экс-глава находится в больнице в Гори.

Накануне Саакашвили даже смог погулять по коридору госпиталя.

"Ему было немного трудно. Смог немного пройтись в течение пяти минут", - сказала член консилиума Елене Гиоргадзе.

Ранее сообщалось, что врач Николоз Кипшидзе считает, что политика должны лечить психолог и психиатр.

Pravda.Ru писала, что Саакашвили перевели в военный госпиталь 20 ноября.

До этого сообщалось, что экс-президент может умереть из-за серьёзного заболевания мозга.

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