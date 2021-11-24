EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин одобрил предложение о продлении срока действия сертификата после COVID-19
Вице-премьер Голикова назвала условие для вакцинации от COVID-19 раз в год
Лера Кудрявцева показала впечатляющее видео о QR-кодах
Зюганов разъяснил своё отношение к вакцинации
Голикова: заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась за неделю более чем на 6%
Путин сделал назальную прививку от коронавируса
Жириновский: антипрививочников нельзя пускать в эфир
Абрамович доказал через суд наличие клеветы в книге "Люди Путина"
Хабенский вернул разбежавшихся из МХТ актёров

Здоровье Михаила Саакашвили улучшается - врачи

Мир

Здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшается. Как пишут Известия, об этом сообщает Государственный консилиум врачей. 

Здоровье Михаила Саакашвили улучшается - врачи

Он голодал в тюрьме больше 45 дней. После этого, у Саакашвили было высокое давление, общая слабость и головная боль.

Сначала его перевели в тюремную больницу. Сейчас экс-глава находится в больнице в Гори. 

Накануне Саакашвили даже смог погулять по коридору госпиталя. 

"Ему было немного трудно. Смог немного пройтись в течение пяти минут", - сказала член консилиума Елене Гиоргадзе.

Ранее сообщалось, что врач Николоз Кипшидзе считает, что политика должны лечить психолог и психиатр. 

Pravda.Ru писала, что Саакашвили перевели в военный госпиталь 20 ноября. 

До этого сообщалось, что экс-президент может умереть из-за серьёзного заболевания мозга.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Саакашвили могут дать пожизненный срок
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Вице-премьер Голикова назвала условие для вакцинации от COVID-19 раз в год
Лера Кудрявцева показала впечатляющее видео о QR-кодах
Как собака Баскервилей оказалась кошкой
Здоровье Михаила Саакашвили улучшается - врачи
Зюганов разъяснил своё отношение к вакцинации
Голикова: заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась за неделю более чем на 6%
Путин сделал назальную прививку от коронавируса
Bild: МИД Германии возглавит противница СП-2 Анналена Бербок
Жириновский: антипрививочников нельзя пускать в эфир
Абрамович доказал через суд наличие клеветы в книге "Люди Путина"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова попала в больницу: "Лучше не становится"

Врачи настояли, чтобы Ольга Бузова легла в больницу.

Ольга Бузова попала в больницу: "Лучше не становится"
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Мир. Новости мира
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Происшествия
Больше 40 человек погибли в аварии с автобусом в Болгарии
Мир. Новости мира
Китайцы предложили отдать Литву России: "Прихлопните муху"
Дмитрий Соколов Как собака Баскервилей оказалась кошкой Дмитрий Соколов Любовь Степушова Самый худший сценарий: Украина исчезнет с карты мира Любовь Степушова Ирина Шлионская Неловкая правда: факты о Великой Отечественной, которые не афишировались Ирина Шлионская
Общество
Взгляд из Казани: эксперимент с QR-кодами провалился в первый день
Здоровье
Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить
В профсоюзе "Учитель" раскритиковали слова Бастрыкина об отмене ЕГЭ
Россия
В профсоюзе "Учитель" раскритиковали слова Бастрыкина об отмене ЕГЭ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников