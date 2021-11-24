Здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшается. Как пишут Известия, об этом сообщает Государственный консилиум врачей.
Он голодал в тюрьме больше 45 дней. После этого, у Саакашвили было высокое давление, общая слабость и головная боль.
Сначала его перевели в тюремную больницу. Сейчас экс-глава находится в больнице в Гори.
Накануне Саакашвили даже смог погулять по коридору госпиталя.
"Ему было немного трудно. Смог немного пройтись в течение пяти минут", - сказала член консилиума Елене Гиоргадзе.
Ранее сообщалось, что врач Николоз Кипшидзе считает, что политика должны лечить психолог и психиатр.
Pravda.Ru писала, что Саакашвили перевели в военный госпиталь 20 ноября.
До этого сообщалось, что экс-президент может умереть из-за серьёзного заболевания мозга.
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