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"Маленькая войнушка": российский дипломат назвал цель манёвров США в Чёрном море

Мир

Целью манёвров США в Чёрном море является разделение России и Евросоюза с помощью "маленькой войнушки", считает руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Маленькая войнушка": российский дипломат назвал цель манёвров США в Чёрном море

"Главная цель США и киевского режима … — это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев — это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки", — цитирует дипломата ТАСС.

Гаврилов отметил, что Вашингтон не волнуют последствия подобного развития событий.

По словам дипломата, российские власти не поддаются на американские провокации. Вместе с тем ситуация находится под контролем Минобороны.

"Мы можем спокойно вести переговоры, убеждать, пока не наступит определённый момент, когда они потеряют разум и голову. Мы делаем всё, чтобы такого не наступило", — заявил руководитель российской делегации.

Напомним, в ноябре американские военные корабли стали участниками многонациональных учений в Черноморском регионе, проводимых объединённым командованием Вооружённых сил США в Европе.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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