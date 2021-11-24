Нед Прайс: Штаты без колебаний вступятся за Украину

В США нарастает беспокойство по поводу ситуации на российско-украинской границе. Точнее, присутствием там российских военных.

Об этом, а также намерении Белого дома "провести консультации с союзниками по НАТО и определиться с дальнейшими шагами", проинформировал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

По словам американского чиновника, Соединённые Штаты готовы "использовать ряд имеющихся в распоряжении инструментов", чтобы "противостоять вредной деятельности России".

"Вашингтон находится в постоянном диалоге с Киевом по поводу его обороноспособности. Мы готовы — и не будем колебаться — применить свои инструменты в случае необходимости", — сообщил Прайс.

Россия неоднократно заявляла о том, что подобные заявления Запада — безосновательны, поскольку движение российских войск осуществляется исключительно по своей территории.

А Нед Прайс ранее утверждал, что его руководство находится в диалоге с Москвой по ситуации на украинской границе.

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