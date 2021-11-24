Белый дом советует американцам "отдохнуть от нефти и газа"

Выступая во время мероприятия в Белом доме, посвященного готовности администрации к зимним месяцам, Министр энергетики США Дженнифер Гранхолм объяснила стремительный рост цен газ по всей стране тем, что это просто часть "переходного периода”, и людям нужно "немного отдохнуть от нефти и газа”.

Напомним, президент США Джо Байден на прошлой неделе признал, что цены на газ в стране "стали слишком высокими", и объявил о "плане высвобождения запасов нефти для борьбы с ростом цен".

Белый дом указал на рост спроса и проблемы с цепочками поставок, вызванные пандемией, как на причину резкого повышения цен на газ и другие товары.

По словам главного энергетика США, в повышении цен надо обвинить "глобальный рынок”, который США мало контролируют.