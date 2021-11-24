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Лидер "зелёного" движения заявил о готовности "взрывать трубопроводы"

Мир

Дэвид Судзуки, один из ведущих мировых защитников окружающей среды, предупредил, что "зелёные" активисты могут прибегнуть к радикальным действиям, если правительства не услышат их требования и не предпримут более решительные действия по борьбе с изменением климата.

"Мы находимся в глубоком, глубоком ду-ду, сказал известный канадский ученый, экологический активист и телеведущий участникам акции протеста против изменения климата "Восстание вымирания", прошедшей на острове Ванкувер. - Вот к чему мы пришли. Чтобы защитить природу, нам остаётся только взрывать трубопроводы, чтобы привлечь внимание правительств к проблемам климата".

Впрочем, чуть позже, комментируя собственные слова местным СМИ, Судзуки "поправился":

"Я, конечно же, не приветствую идею взрывать трубопроводы. И тем более не призываю к этому. Насилие исходит от властей, от правительства. Но не исключаю, что некоторые активисты могут быть вынуждены выбрать насилие в качестве варианта борьы, потому что правительства ничего не делают”.

Пока из мировых политиков на слова Дэвида Судзуки отреагировал только премьер-министр Альберты Джейсон Кенни:

 

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Забытые тайны "зеленой" энергетики
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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