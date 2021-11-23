Главком ВСУ заявил об отработке новой тактики применения Bayraktar и Javelin

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что на полигоне "Широкий лан" (Николаевская область) ВСУ отработали новую тактику использования турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Залужный напомнил, что Киев получил от партнёров высокотехнологичное вооружение, которое повысило боеспособность украинской армии.

"Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их (Bayraktar и Javelin. — Ред.) применения в боевых условиях,… в условиях ночи и плохой видимости", — написал Залужный на странице в Facebook.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что украинская армия впервые применила в Донбассе ПТРК из США Javelin.

В конце октября ВСУ впервые применили боевой БПЛА "Байрактар" для подавления огневых точек армий Луганской и Донецкой народных республик.

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