В ЕС заявили, что мигрантов "заманивали" к польско-белорусской границе

В Европейском союзе полагают, что мигрантов "заманивали" на белорусско-польскую границу при помощи "ложных обещаний". Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии Еврокомиссии.

"Манипуляция информацией - это ключевой инструмент, использованный для обмана людей, создания ложных обещаний и, как следствие, их инструментализации", - сказано в документе.

Кроме того, в пресс-релизе говорится о том, что эта ситуация использовалась различными силами для дискредитации международной репутации ЕС. При этом внешнеполитическая служба Евросоюза предпринимает шаги для противодействия сложившейся ситуации.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будут выделены до 3,5 миллиона евро на возвращение мигрантов, находящихся сейчас на польско-белорусской границе, в свои страны.

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