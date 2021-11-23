Премьер Баварии выступил за обязательную вакцинацию

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил о необходимости ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции в ФРГ.

"Послание в итоге всегда одинаково: коронавирус или вакцинация. Мы не должны исходить из того, что будущие мутации будут менее слабыми или что их вообще не будет. Они будут еще более заразны", — сказал министр в эфире телеканала N24.

Также он добавил, что каждый выздоровевший может заразиться через полгода, поэтому нельзя прятать голову в песок и вновь переносить это. При этом Зёдер отметил опыт Австрии.

Ранее канцлер Австрии Александер Шалленберг с 15 ноября ввёл локдаун для лиц, которые не были привиты от нового коронавируса или не переболели. Таким образом, непривитые не могут выходить на улицу, кроме как за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку.

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