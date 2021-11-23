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Украинская разведка заметила, что Россия наращивает боеспособность на Донбассе

Мир

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Россия наращивает боеспособность на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом пресс-служба управления написала на своей странице в Facebook.

Украинская разведка заметила, что Россия наращивает боеспособность на Донбассе

Так, в ГУР утверждают, что в этих областях начались масштабные командно-штабные учения с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций. При этом манёвры контролирует комиссия восьмой общевойсковой армии Южного военного округа России.

"Тренинг сопровождается активизацией российских пропагандистских СМИ по подготовке больше фейковых материалов для дискредитации подразделений Объединенных сил", — также отметили в управлении Миноброны Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что у России нет никаких планов по военному вторжению на территорию Украины. Он подчеркнул, что РФ действительно иногда перемещает свои вооружённые силы внутри страны, однако, по его мнению, это не повод для обвинений в агрессивных намерениях.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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