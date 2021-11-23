Нафтогаз Украины рад новым санкциям по "Северному потоку-2"

"Нафтогаз" приветствует новые санкции США по "Северному потоку-2", об этом во вторник, 23 ноября, украинская компания сообщила на своём официальном сайте.

"Россия в полной мере использует газ как геополитическое оружие против Украины и против других европейских стран", — передаёт пресс-служба компании слова председатель правления Нафтогаза Юрия Витренко.

По его мнению, санкции Соединённых штатов остановят использование "голубого топлива" в качестве оружия.

Любая отсрочка принятия решений о применении по-настоящему действенных санкций против "Северного потока-2" поощряет газовую политику России, а также военную агрессию против Украины, резюмировал Витренко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле крайне негативно отреагировали на новые санкции по "Северному потоку-2", их назвали незаконными и неправильными.

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