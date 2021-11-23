В Польше заявили, что мигранты из Белоруссии используют понтоны для переправы

Замминистра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич заявил, что мигранты из Белоруссии в попытках пербраться через реку Буг и попасть в Любельское воеводство используют понтоны.

"Мигранты концентрируются на берегах Буга. Зафиксированы попытки пересечения границы на понтонах", — сказал Скуркевич, слова которого приводит Radio Zet.

Замминистра добавил, что ранее основная масса мигрантов пыталась проникнуть в Польшу через Подляское воеводство. Сейчас же самая сложная обстановка складывается на границе Белоруссии и Любельского воеводства, где большая часть границы проходит по реке Буг.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале прошлой недели, когда сюда направились порядка двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Среди мигрантов 18 ноября выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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