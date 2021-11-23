Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в Сан-Марино

Применение российской противокоронавирусной вакцины "Спутник Лайт" одобрили власти Сан-Марино. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино", — отмечается в сообщении организации.

"Спутник Лайт" - первый компонент разработанной центром имени Гамалеи вакцины "Спутник V", которую ранее одобрили в Сан-Марино.

Эффективность "Спутника V" против COVID-19 в Сан-Марино, согласно данным за период 25 февраля — 23 августа 2021 года, составила 94,8% через 21 после введения первого компонента.

В РФПИ привели также данные об эффективности "Спутника Лайт". В частности, по итогам массовой иммунизации в Парагвае она превысила 95%. Применение этого препарата для вакцинации пожилых людей в аргентинской провинции Буэнос-Айрес показало эффективность 78,6-83,7%.

Ранее фонд сообщил, что "Спутник Лайт" зарегистрировали уже более 15 стран мира. Ещё в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.

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