Глава Минобороны Украины: Запад готовит "решительные шаги" против РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные партнёры Киева готовят "решительные шаги на опережение" на фоне прогнозов о скором нападении России на Украину.

По словам Резникова, уже нет времени на то, чтобы выражать обеспокоенность ситуацией. Запад сигнализирует Киеву, что агрессия будет стоить России очень дорого, отметил глава Минобороны.

"У Кремля толстые и высокие стены, он не слышит об обеспокоенности. Он будет воспринимать только активные действия", — цитирует Резникова СТРАНА.UA.

Он добавил, что НАТО и ЕС готовы предпринять политические и экономические шаги на опережение.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует военное вторжение на территорию Украины.

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