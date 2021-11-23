Песков: новые санкции по «Северному потоку-2» незаконные и неправильные

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле к новым санкциям по "Северному потоку-2" отнеслись негативно. Их сочли незаконными и совершенно неуместными, учитывая, что Россия и США сейчас работают над взаимоотношениями и пытаются выстроить конструктивный диалог.

"Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне таких напряжённых попыток развивать утраченный ранее диалог", — передаёт РИА Новости слова Пескова.

Он также добавил, что американцы привыкли разговаривать на санкционном языке, и видимо до сих пор не готовы от него отказаться.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции, связанные с газопроводом "Северный поток-2", расширились. На этот раз от карательных мер пострадали два судна и связанное с Россией предприятие.

Pravda.Ru писала, что депутат Госдумы Анатолий Выборный рассказал, как любые санкции влияют на Россию. Он заявил, что они только заставляют её быть более сильным игроком на международной площадке.

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