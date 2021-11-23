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Российские путешественники оказались без воды в открытом океане из-за пандемии

Мир

Семья путешественников из Новосибирска в кругосветном путешествии  осталась без воды и еды в открытом океане из-за пандемии. 

Как сообщает РЕН ТВ, яхта находится в Индийском океане.  На ней находятся также двое детей. В помощи им отказали Австралия и Новая Зеландия.

Сотрудники портов боятся, что россияне принесут с собой коронавирус. Хотя семья уже 11 недель находится в путешествии, то есть на самоизоляции. 

Сейчас путешественники направляются к Французской Полинезии. 

 

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
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