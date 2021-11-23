Семья путешественников из Новосибирска в кругосветном путешествии осталась без воды и еды в открытом океане из-за пандемии.
Как сообщает РЕН ТВ, яхта находится в Индийском океане. На ней находятся также двое детей. В помощи им отказали Австралия и Новая Зеландия.
Сотрудники портов боятся, что россияне принесут с собой коронавирус. Хотя семья уже 11 недель находится в путешествии, то есть на самоизоляции.
Сейчас путешественники направляются к Французской Полинезии.
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