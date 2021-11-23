Семья путешественников из России осталась без воды в открытом океане

У российских путешественников из Новосибирска Клочковых в Тихом океане закончилась пресная вода. Как рассказал 360tv.ru представитель берегового штаба Сергей Якубенко, на яхте Lаdу Маrу семья с детьми. Их не пускают в другие страны из-за коронавируса.

Cемья планировала пополнять запасы по пути, но их не пустили в Австралию, Новую Зеландию и на острова Карибати. Это противоречит Международному морскому праву. Сейчас россияне отправляются во Французскую Полинезию.

"Ребята сейчас находятся в Тихом Океане, в 300 милях от Французской Полинезии, это примерно два-три дня ходу до неё. На данный момент опреснитель починить не удалось, запаса воды мало, но хватит дойти до Французской Полинезии", — рассказал Якубенко.

Он добавил, что у Клочковых есть запас еды на три-четыре месяца автономного плавания, но закончились фрукты и овощи.

Россияне чувствуют себя хорошо и морально и физически. Клочковы путешествуют не в первый раз. Их плавание закончится через несколько месяцев во Владивостоке.

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