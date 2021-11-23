Министр здравоохранения Германии выразил обеспокоенность уровнем COVID-19

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан напомнил о том, что в стране ситуация с коронавирусом ухудшается.

По его мнению, у населения Германии существует всего три пути по преодолению сложившейся ситуации.

"Вероятно, к концу зимы, как иногда цинично говорят, практически каждый в Германии будет вакцинирован, исцелён или мёртв", — с такими словами, как сообщает 5-tv.ru, министр выступил на конференции правительства в Берлине.

Шпан напомнил гражданам о важности и безальтернативности вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что выступает против обязательных прививок. По его мнению, это вряд ли ускорит формирование коллективного иммунитета.

Также глава ведомства напомнил, что в больницах Германии из-за высокой заболеваемости коронавирусом сейчас "очень и очень сложная ситуация".

За минувший день, 22 ноября, в Германии заразились коронавирусом 30643 человека, что стало максимальный показателем для страны за время пандемии. Также было зафиксировано 62 летальных исхода.

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