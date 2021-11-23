Псаки отказалась комментировать доставку оружия США на Украину

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась как-либо комментировать вопрос американских журналистов об отправке оружия США и военных советников на Украину.

Ранее телекомпания CNN озвучила информацию, что американское правительство планирует привезти в Незалежную часть оружия. Кроме прочего, отправить туда военных советников для "координации действий" в случае "российского вторжения".

Однако Джен Псаки эту информацию не подтвердила, но и не опровергла.

"Мне нечего вам проанонсировать на этот счёт", — сказала она на брифинге, передаёт РИА Новости.

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало США оказать давление на украинских политиков для выполнения обязательств по Минским соглашениям. В том числе чтобы американская сторона повлияла на разрешение конфликта в отношении Донецка и Луганска.

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