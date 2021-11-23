Дипломатический спор между Китаем и Литвой, открывшей у себя диппредставительство Тайваня, не прекратился даже после того, как президент США заявил на встрече с китайским лидером, что намерен придерживаться "политики одного Китая".
Власти Литвы после этого сменили чуть-чуть риторику и теперь говорят, будто открытое на их территории представительство Тайваня "недипломатическое".
По мнению директора Департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзяня, Вильнюс "перешёл на софистику и политическое маневрирование".
Но, как заявил китайский политолог, гораздо "неприятнее" в этой истории то, что Литву поддерживает Европейская комиссия, откровенно "игнорируя факты и явно нарушая обязательства, взятые ЕС перед Китаем в 1975 году, когда между ними были установлены дипломатические отношения".
"Кристофер Сомс, в то время вице-президент Комиссии Европейского экономического сообщества (ЕЭС), посетил Китай в 1975 году. Именно во время этого визита Китай и ЕЭК договорились об установлении официальных отношений. По вопросу о Тайване Сомс заявил, что "все государства-члены Сообщества признали правительство Китая и заняли позиции в отношении тайваньского вопроса, приемлемые для Народной Республики".
Он также подтвердил, и я цитирую, что "Сообщество не поддерживает никаких официальных отношений с Тайванем и не имеет с ним никаких соглашений", — напомнил еврочиновникам Цуй Хунцзянь, призвав ЕС сдержать слово и соблюдать "отныне и впредь" "принцип одного Китая".
Позиция Евросоюза и Литвы, похоже, переполнила чашу терпения простых китайцев.
"Государственное поведение Китая и дипломатический язык соразмерны, но это не влияет на интуитивное понимание и чувства людей по этому вопросу", — отмечает издание Хуаньцю шибао.
А "чувства" свои люди высказали в комментариях к статье о том, что Пекин понижает уровень дипломатических отношений с Вильнюсом. Читатели издания вспомнили о том, что Литва ещё совсем недавно была "республикой СССР" и предложили:
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