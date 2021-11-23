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На Барбадосе появится президент, Елизавету II "увольняют"

Мир

Королева Великобритании Елизавета II сложит свои полномочия в отношении острова Барбадос. Правительство Барбадоса уже согласовало, кто станет первым президентом.

На Барбадосе появится президент, Елизавету II "увольняют"

За время правления британской монархии, это первый случай "отчуждения" территории.

"Это следующий шаг на нашем пути — перерезание пуповины, соединяющей нас с Великобританией", — цитирует Сулеймана Бюльбулия, члена комитета по этому политическому вопросу Bloomberg.

Впрочем, на Барбадосе уже определились с кандидатурой первого президента независимого острова. Им станет действующий генерал-губернатор страны Сандра Мейсон.

Как отметили члены комитета, на взаимоотношения с Великобританией решение повлиять не должно, как и на экономическую жизнь острова.

Дату 30 ноября для того, чтобы английская королева сложила свои полномочия, на острове выбрали неслучайно. В этот день 1966 года Барбадос, который был британской колонией более 300 лет, провозгласил свою независимость.

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Елизавета II: великая королева Британии
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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