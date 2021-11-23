На Барбадосе появится президент, Елизавету II "увольняют"

Королева Великобритании Елизавета II сложит свои полномочия в отношении острова Барбадос. Правительство Барбадоса уже согласовало, кто станет первым президентом.

За время правления британской монархии, это первый случай "отчуждения" территории.

"Это следующий шаг на нашем пути — перерезание пуповины, соединяющей нас с Великобританией", — цитирует Сулеймана Бюльбулия, члена комитета по этому политическому вопросу Bloomberg.

Впрочем, на Барбадосе уже определились с кандидатурой первого президента независимого острова. Им станет действующий генерал-губернатор страны Сандра Мейсон.

Как отметили члены комитета, на взаимоотношения с Великобританией решение повлиять не должно, как и на экономическую жизнь острова.

Дату 30 ноября для того, чтобы английская королева сложила свои полномочия, на острове выбрали неслучайно. В этот день 1966 года Барбадос, который был британской колонией более 300 лет, провозгласил свою независимость.

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