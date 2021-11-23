Читателей французского таблоида Le Figaro возмутила опубликованная на его страницах статья политолога Николя Бавере под "жутковатым" заголовком "Тень Москвы простерлась на всю Европу".
В ней автор крупными мазками обрисовывает "стратегию русских", которые сейчас стараются "посеять перед собой страх в Европе", "создав там беспорядок" и "разрушив стабильность" ради единственной цели — "превратить европейскую семью во враждующие группы".
Читатели в комментариях "попросили" автора и само издание "прекратить демонизировать Россию":
" А почему никто не говорит о тени, которую Вашингтон простер на Европу? Вот уж кто и вправду нагнал мраку…" — JFB.
"С Россией надо обращаться хорошо, а не так, как это мы делаем сейчас. Путин — разумный лидер, с твердым характером. А нам этого сейчас как раз не хватает." — Occitane
"Нам лучше поговорить с Владимиром Путиным, который, конечно, не ангел, но должен ли он быть ангелом, чтобы управлять страной? США, Великобритания и НАТО ненадежны, не говоря уже о наших предполагаемых союзниках на Ближнем Востоке, Европа слаба, а мы-индейки фарса", -trastben
"И это тем лучше, потому что для выбора я предпочитаю тень Москвы, а не тьму определенной религии, я даже пришел к тому, чтобы оправдать китайский режим по тем же причинам"…
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