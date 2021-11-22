Лукашенко: единого президента в Союзном государстве не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на повестке дня не стоит вопрос о едином президенте для Союзного государства.

По словам белорусского лидера, Минск и Москва давно взяли курс на интеграцию и создание единого Союзного государства.

"Вы — с Америкой, я — с Россией. В чём проблема? У вас больше, чем Союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского союза (Трамп сказал), вы ушли", — сказал Лукашенко в интервью британской медиакомпании BBC.

Он объяснил, что ещё с середины 1990-х годов Белоруссия и Россия решили выстраивать союз двух суверенных, независимых государств, который будет сильнее, чем унитарное государство.

"Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идёт о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы", — отметил Лукашенко.

Президент поклялся, что никогда не обсуждал с Путиным вопрос о том, сколько президентов будет в Союзном государстве.

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