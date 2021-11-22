В Минске будут судить 21-летнего россиянина за разжигание социальной вражды

В Белоруссии суд рассмотрит дело 21-летнего россиянина, обвиняемого в разжигании социальной вражды и призывах к действиям во вред национальной безопасности.

Как сообщили БелТА в прокуратуре Минска, в период с января по май 2021 года гражданин РФ разместил в одном из Telegram-чатов не менее 55 голосовых сообщений, способствующих нагнетанию напряжённости в обществе и государстве, а также формированию отрицательного образа властей и неприязни к ним.

По данным белорусских правоохранителей, молодой человек призывал также к массовым беспорядкам, захвату власти и насильственной смене конституционного строя. Сообщается, что россиянину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В сообщении отмечается, что прокуратура Минска, изучив материалы дела гражданина РФ, пришла к выводу, что обвинение в отношении него является обоснованным, исследование обстоятельств преступления — всесторонним, а собранные доказательства — достаточными.

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