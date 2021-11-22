Кулеба рассказал, какова "главная цель России"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какова главная цель России по отношению к Украине. Своим мнением глава МИД поделился в эфире "Украины 24".

Кулеба уверен, что Россия делает всё возможное, чтобы ослабить Украину.

"Главная цель России — делать Украину максимально слабой… Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере", — подытожил министр.

По заведению Кулебы, украинские представители дипломатической сферы делают то, что от низ зависит, для эффективного противостояния РФ. С этой целью они часто обращаются за поддержкой к иностранным партнёрам.

"Это может быть оружие, военные детали, медицинское оборудование, углублённый обмен разведданными. Мы работаем над тем, чтобы Украина становилась сильнее не только на дипломатическом, но и на военном фронте", — отметил глава украинского МИД.

Кулеба напомнил об угрозе "военной интервенции России", которой, по его словам, Украина пытается противостоять. Он сообщил, что "успешность такой кампании зависит от покоя и выдержки Украины", а также от помощи её зарубежных партнёров.

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