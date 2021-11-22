В Америке массово увольняются полицейские

Большинство сотрудников полиции Нью-Йорка заявили, что сожалеют о том, что служат в полиции, так как боятся выполнять свои обязанности и бороться с преступностью из-за опасений, столкнуться с судебными исками или суровыми дисциплинарными наказаниями за выполнение своей работы.

Таковы результаты внутреннего опроса среди нью-йоркских полицейских, сообщает New York Post.

По данным газеты, опрос проводился службой собственной безопасности полиции с целью выяснить, что нужно улучшить в работе стражей порядка, но "дал довольно неожиданные результаты".

"В ходе опроса, участниками которого были 6000 сотрудников полиции Нью-Йорка, 56% заявили, что они не выбрали бы эту работу, если бы могли что-то изменить. Во многом это вызвано все более нестабильными отношениями с общественностью.

Около 46% офицеров считают, что общественность "не уважает” их,

44% считают, что общественность им не доверяет,

80% офицеров заявили, что они опасаются реальной борьбы с преступностью в сегодняшнем климате "из-за угрозы уголовной ответственности, судебного преследования или несправедливого наказания”.

Комиссар полиции Нью — Йорка Дермот Ши указал на "беспрецедентные проблемы”, с которыми сталкиваются сотрудники полиции, включая протесты Black Lives Matter по всей стране и пандемию COVID-19, и предупредил, что многие сотрудники уже "сдали свои значки".

Комментируя результаты опроса, Патрик Линч, президент крупнейшего полицейского профсоюза Нью-Йорка, заявил, что "полицейские стремятся уйти как можно скорее”.

Только в ноябре рапорты об увольнении написали 6,5 тысяч полицейских в одном только Нью-Йорке.

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