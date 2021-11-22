Большинство сотрудников полиции Нью-Йорка заявили, что сожалеют о том, что служат в полиции, так как боятся выполнять свои обязанности и бороться с преступностью из-за опасений, столкнуться с судебными исками или суровыми дисциплинарными наказаниями за выполнение своей работы.
Таковы результаты внутреннего опроса среди нью-йоркских полицейских, сообщает New York Post.
По данным газеты, опрос проводился службой собственной безопасности полиции с целью выяснить, что нужно улучшить в работе стражей порядка, но "дал довольно неожиданные результаты".
"В ходе опроса, участниками которого были 6000 сотрудников полиции Нью-Йорка,
- 56% заявили, что они не выбрали бы эту работу, если бы могли что-то изменить.
Во многом это вызвано все более нестабильными отношениями с общественностью.
Комиссар полиции Нью — Йорка Дермот Ши указал на "беспрецедентные проблемы”, с которыми сталкиваются сотрудники полиции, включая протесты Black Lives Matter по всей стране и пандемию COVID-19, и предупредил, что многие сотрудники уже "сдали свои значки".
Комментируя результаты опроса, Патрик Линч, президент крупнейшего полицейского профсоюза Нью-Йорка, заявил, что "полицейские стремятся уйти как можно скорее”.
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