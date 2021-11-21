Во Франции заявили о пятой волне COVID-19

Представитель кабинета министров Франции Габриэль Атталь заявил, что в стране стремительно начинается пятая волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

"За неделю число новых случаев заражения выросло почти на 80%, в среднем ежедневно фиксируются 17 тысяч новых случаев", — сказал Атталь на радио Europe 1.

Ранее стало известно, что ирландский город, где 99,7% жителей вакцинированы, переживает пятую COVID-волну. Согласно данным издания, этот всплеск новых случаев COVID-19 означает, что Ирландия может оказаться на грани пятой волны болезни, даже несмотря на то, что люди подчиняются требованию проходить вакцинацию.



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