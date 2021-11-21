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Во Франции считают Россию "невыносимым соседом"

Мир

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что с Россией необходимо поддерживать диалог, несмотря на то, что она "невыносимый сосед". 

Во Франции считают Россию "невыносимым соседом"

"Россия — прежде всего, сосед. Это реальность, но география упряма, как вы знаете, а Россия не высказала своего намерения "переезжать". Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями...", — произнёс глава ведомства в эфире телеканала RTL.

Кроме того, он отметил, что это основная причина, по которой на прошлой неделе состоялась встреча глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2". 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что публикация переписки главы министра иностранных дел РФ с руководителями внешнеполитических ведомств Германии и Франции стала нетрадиционным для дипломатии, но блестящим шагом российского МИД

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«Мир в растерянности: Россия возрождается»
Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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