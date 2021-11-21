Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян по телефону обсудили меры по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

"Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации — в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что Россия и Армения консультируются по военным и дипломатическим каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

До этого в Минобороны Армении заявили о попытке прорыва границы страны азербайджанскими военными. В министерстве отметили, что на восточном направлении сложилась крайне напряжённая обстановка, там происходят локальные бои.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщили об уничтожении противотанковой установки и миномёта на границе "в ответ на провокацию Вооружённых сил Армении".

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