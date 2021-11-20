"Великая финская стена": в Финляндии предложили отгородиться от России

Бывший министр внутренних дел Финляндии, а ныне депутат парламента страны Кай Мюккянен предложил правительству рассмотреть вопрос о строительстве заграждений на границе с Россией. Депутат волнуется из-за возможности повторения кризиса, подобного тому, что случился на границе Белоруссии и Польши.

По мнению Кая Мюккянена, стоило бы построить забор, дабы мигранты не могли пересекать границу вне установленных контрольно-пропускных пунктов.

Однако идея была встречена профильными ведомствами без энтузиазма. Например, руководитель центра по оценке рисков Погранслужбы Финляндии Микко Лехмус заявил в интервью Финляндскому информагентству, что, хотя законодательных преград для строительства забора нет, "строительство было бы крайне затруднительным и не защитило бы от нелегальных переходов в достаточной мере", сообщает ТАСС.

А заместитель командующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари выразил сомнения, что кто-то захочет попасть в его страну через "дремучие леса". Хотя рядом с погранпунктами он возведение заграждений не исключил.

В Финляндии периодически поднимают вопрос о строительстве забора на границе с Россией. Но раньше речь шла о том, чтоб останавливать таким образом кабанов, дабы те не заносили в Финляндию африканскую чуму свиней.

А вот в Эстонии заграждение в виде колючей проволоки устанавливать начали. В общей сложности собираются протянуть до 40 километров заграждений.

Премьер-министр Кая Каллас в субботу заявила в Нарве, что "пограничными заграждениями мы посылаем России сигнал, что Эстония защищает границы Эстонии, Европейского союза и НАТО". Сигнал, что и говорить, чрезвычайно "мощный" и "убедительный".

Но с наибольшим размахом к вопросу подходят на Украине. Тамошний глава МВД Денис Монастырский запросил сумму в 17 миллиардов гривен на строительство заграждений на границе с Россией и Белоруссией общей протяженность более 1600 километров.

На Украине уже строили "Европейский вал" несколько лет назад — так его именовал тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк. Дело оказалось чрезвычайно прибыльным для компаний-подрядчиков (да и не только для них). Но как деньги на проект закончились, так его и забросили.