В США предложили ввести ряд санкций против России за "вторжение на Украину"

Председатель комитета по иностранным делам Сената конгресса США Роберт Менендес предложил поправки к оборонному бюджету страны, которые позволят ввести ряд санкций против России, если она "вторгнется на Украину".

Как уточнил Менендес, санкции позволят "сдержать" президента России Владимира Путина. В частности, парламентарий предложил ужесточить политику в отношении:

высших должностных лиц России,

газопровода "Северный поток — 2",

крупных финансовых институтов,

операций с суверенными долговыми обязательствами.

"Это потребует от президента Байдена ввести санкции и запреты на выдачу виз против высокопоставленных российских военных и сотрудников разведки, занимающихся планированием или осуществлением вторжения на Украину, а также санкционирует дополнительную военную помощь Киеву", — пишет американское издание Axios.

Впрочем, конгрессмены настаивают на санкционировании "Северного потока — 2" уже сейчас, до официального запуска, чтобы быть "готовыми" к любому "вторжению" России.

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