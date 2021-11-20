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В США предложили ввести ряд санкций против России за "вторжение на Украину"

Мир

Председатель комитета по иностранным делам Сената конгресса США Роберт Менендес предложил поправки к оборонному бюджету страны, которые позволят ввести ряд санкций против России, если она "вторгнется на Украину".

В США предложили ввести ряд санкций против России за "вторжение на Украину"

Как уточнил Менендес, санкции позволят "сдержать" президента России Владимира Путина. В частности, парламентарий предложил ужесточить политику в отношении:

  • высших должностных лиц России,
  • газопровода "Северный поток — 2",
  • крупных финансовых институтов,
  • операций с суверенными долговыми обязательствами.

"Это потребует от президента Байдена ввести санкции и запреты на выдачу виз против высокопоставленных российских военных и сотрудников разведки, занимающихся планированием или осуществлением вторжения на Украину, а также санкционирует дополнительную военную помощь Киеву", — пишет американское издание Axios.

Впрочем, конгрессмены настаивают на санкционировании "Северного потока — 2" уже сейчас, до официального запуска, чтобы быть "готовыми" к любому "вторжению" России.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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