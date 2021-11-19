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В Брюсселе пройдут переговоры Алиева и Пашиняна. ЕС оттесняет Россию?

Мир

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились провести в декабре встречу в Брюсселе "на полях" саммита Восточного партнёрства.

В Брюсселе пройдут переговоры Алиева и Пашиняна. ЕС оттесняет Россию?

"После телефонных переговоров с президентом Алиевым и (премьер-министром) Пашиняном принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита Восточного партнёрства", — сообщил в твиттере Шарль Мишель.

Стороны смогут обсудить в том числе последнюю эскалацию конфликта в регионе Нагорного Карабаха, сообщает "Интерфакс".

"Президент Европейского совета Шарль Мишель провел 19 ноября телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в продолжение состоявшихся ранее на этой неделе обсуждений ситуации в регионе (Нагорного Карабаха) и в контексте подготовки саммита Восточного партнёрства, который пройдет в Брюсселе 15 декабря", — говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

Кроме того, Шарль Мишель сообщил, что министры обороны Армении и Азербайджана установят прямую линию связи для предотвращения инцидентов.

Один из самых серьёзных инцидентов за последнее время произошёл 16 ноября. Боевые действия были прекращены после того, как министр обороны Сергей Шойгу поговорил с коллегами из Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.

Напомним, в начале ноября появилась информация о возможных переговорах по видео-конференц-связи президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда заявил, что подготовка таких переговоров ведётся, но точная дата не определена.

Идея Восточного партнёрства была выдвинута в 2008 году Польшей. Это проект Евросоюза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

В мае этого года Украина, Молдавия и Грузия объявили о создании Ассоциированного трио для углубления сотрудничества с ЕС. А Белоруссия в июне этого года объявила о приостановке участия в Восточном партнёрстве из-за санкций Евросоюза.

В России считают, что этот проект направлен против интересов нашей страны.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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