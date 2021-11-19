В Минске назвали наращивание сил НАТО у границ Белоруссии "подготовкой к войне"

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил Североатлантического альянса у границ страны и военное усиление Польши расценивается, как подготовка к войне.

Хренин выразил настороженность и беспокойство по поводу проведения таких мероприятий у границ страны. Он отметил, что Запад объясняет свое действия реакцией на российскую угрозу.

"Да неправда все это, никому Россия не собирается угрожать, так же, как и мы, находясь в Союзном государстве, — Россия наш стратегический союзник", — сказал он в интервью иностранному телеканалу.

Глава Минобороны отметил, что страны НАТО придумали тезис о российской угрозе, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом.

По словам Хренина, текущая ситуация напоминает ему события перед Великой Отечественной войной.

"Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента", — добавил он.

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