Возможное будущее коалиционное правительство Германии планирует легализовать марихуану.
Как пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на документ рабочей группы, занимающейся подготовкой соответствующего закона, правительство планирует взять под контроль поставки марихуаны в лицензированные магазины.
Отмечается, что социальные последствия такого закона будут оценены через 4 года.
В документе подчёркивается, что этот закон позволит установить надзор за качеством продаваемой марихуаны.
Газета пишет, что легализация марихуаны также может препятствовать функционированию черного рынка.
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