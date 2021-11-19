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СМИ: будущее правительство Германии хочет легализовать марихуану

Мир

Возможное будущее коалиционное правительство Германии планирует легализовать марихуану.

Как пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на документ рабочей группы, занимающейся подготовкой соответствующего закона, правительство планирует взять под контроль поставки марихуаны в лицензированные магазины.

Отмечается, что социальные последствия такого закона будут оценены через 4 года.

В документе подчёркивается, что этот закон позволит установить надзор за качеством продаваемой марихуаны.

Газета пишет, что легализация марихуаны также может препятствовать функционированию черного рынка.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Любовь Степушова
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