Литовские депутаты призывают бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Группа литовских депутатов обратились к политикам и спортсменам страны подвергнуть бойкоту зимнюю Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает ТАСС, цитируя СМИ Литвы.

"Обращается к президенту, правительству, политикам Литвы с призывов не участвовать в церемонии открытия и закрытия Олимпиады, не направлять в Пекин официальную делегацию страны", - говорится в обращении за подписью 17 депутатов Сейма.

Депутаты объяснили свой призыв тем, что не могут разделить "демонстрацию мощи коммунистического режима, организованного авторитарной властью". Они назвали предстоящие Игры "спектаклем" и призвали всех, кто разделяет их гражданскую позицию, не принимать в нём участие.

"Именно принципиальная позиция может помочь защитить спорт от соблазна превратить его в политический инструмент", — написала представители литовского Сейма.

Зимняя Олимпиада-2022 состоится в Пекине с 4 по 20 февраля.

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