Политолог объяснил невозможность "пророссийских" шагов для Зеленского

Любой шаг президента Украины Владимира Зеленского, который в стране могут расценить как пророссийский, грозит ему лишением шансов на переизбрание, заявил специалист по международным отношениям Станислав Бышок, комментируя Pravda.Ru высказывание руководителя украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной о притеснении главой государства прав его рядовых жителей и участников политического процесса.

"Шаг, который кто-то может интерпретировать как пророссийский, если Зеленский этот шаг сделает, то тогда абсолютно все его политические оппоненты скажут: "Мы знали, что Зеленский — это агент Кремля и поэтому как мы можем его переизбирать?". Поэтому Зеленский, конечно, тут осторожен", — сказал политолог.

Он пояснил, что осторожность в случае Зеленского означает грубость и резкость заявлений в адрес РФ.

"Чем более грубо и резко вы скажете по отношению к России или истории нашей совместной, тем меньше вероятность, что вас обвинят в том, что вы шпион. Хотя это тоже не исключено", — отметил Бышок.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, комментируя введение Киевом новых санкций якобы из-за "преследования" украинцев на территории полуострова, заявила, что ограничительные меры нужно применить в первую очередь в отношении президента Украины, притесняющего население, СМИ и участников политического процесса страны.

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