Блащак: мигранты изменили тактику и продолжают штурмовать границу

Мигранты не оставляют попытки взять штурмом польскую границу со стороны Белоруссии. Однако, как заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, беженцы решили "сменить тактику".

Теперь, по словам министра, мигранты "разбиваются" на меньшие группы и пытаются "прорваться" через ограждения и военных в разных частях пограничной зоны.

"Ночь не отличалась от предыдущих. Были попытки штурма границы. Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах. Это группы от 10 до нескольких десятков людей", — рассказал министр обороны в эфире телеканала Polsat.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление министра о том, что Польше необходимо готовиться к "затяжному" конфликту на границе с Белоруссией. По словам Блащака, пока нельзя с точностью прогнозировать, когда ситуация с беженцами сможет решиться и "в чью пользу". Он уточнил, что Польша должна быть готова месяцами, а то и годами сдерживать границу.

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