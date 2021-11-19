Стремление латвийских политиков показать свою лояльность чиновникам Евросоюза порой переходит в откровенное раболепство.

На одно из его проявлений обратили внимание argumenti.ru, "оценив" фотографии, опубликованные в соцсетях депутатом Сейма Латвии Александром Кирштейнсом. На одной из них евродепутат Сандра Калниете "на полусогнутых", склонившись в полупоклоне и с заискивающей улыбкой заглядывая в глаза, пожимает руку Урсуле фон дер Ляйен, председателю ЕК.

"А Калниете не привыкать: когда была коммунисткой, то Москве кланялась, а сейчас — Брюсселю! Батраки, одним словом…"

"А, почему вы удивляетесь? Обычные хуторские л@хи, которые получили власть в Латвии, но в ЕП знают, что из себя представляет Латвия…. И ведут себя соответственно. Кто будет уважать такие поклоны?"