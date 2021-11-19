Стремление латвийских политиков показать свою лояльность чиновникам Евросоюза порой переходит в откровенное раболепство.
На одно из его проявлений обратили внимание argumenti.ru, "оценив" фотографии, опубликованные в соцсетях депутатом Сейма Латвии Александром Кирштейнсом. На одной из них евродепутат Сандра Калниете "на полусогнутых", склонившись в полупоклоне и с заискивающей улыбкой заглядывая в глаза, пожимает руку Урсуле фон дер Ляйен, председателю ЕК.
"Такая демонстрация рабской души должна быть у типично латвийского политика", — подписал пост Кирштейнс.
"А Калниете не привыкать: когда была коммунисткой, то Москве кланялась, а сейчас — Брюсселю! Батраки, одним словом…"
"А, почему вы удивляетесь? Обычные хуторские л@хи, которые получили власть в Латвии, но в ЕП знают, что из себя представляет Латвия…. И ведут себя соответственно. Кто будет уважать такие поклоны?"
"Так целовали руки несколько веков, а при социализме разучились… Теперь все возвращается, на полусогнутых… Скоро, как чукчи начнут свою "жену" начальству предлагать. Понятно, "ложиться" под хозяина им привычно!"
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