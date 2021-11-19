Полковник КГБ ЛССР: Тихановскую считают "продуктом Кремля"

Ранее литовских депутатов возмутили траты на содержание Светланы Тихановской. Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что это "унижает" Литву. Однако, в политических кулуарах страны бытует мнение, что она может быть "проектом Кремля", потому правительство готово тратить баснословные деньги.

Среди прибалтийских политиков до сих пор некоторые уверены, что Тихановской руководит Россия. А те представители оппозиционных сил, которые "никто не прикрывал" сидят в белорусских тюрьмах и убежища ни у кого не просили.

"Среди прибалтийских политиков и политологов бытует мнение, что Светлана Тихановская — "продукт Кремля", и её действиями руководят из России… А настоящие белорусские оппозиционеры находятся в тюрьмах. Вот потому-то так открыто стали высказывать своё мнение прибалтийские политики. Вспомните, Латвия, например, не особо жаждала дать убежище Тихановской. Да, были у неё встречи и с МИД Латвии, и другими нашими политиками, но и всё, — цитируют источник, полковника КГБ ЛССР в отставке Аrgumenti.ru.

Ранее Pravda.Ru цитировала литовского депутата Сейма от фракции регионов Литвы Ремигиюса Жемайтайтиса. Парламентария возмутило, что на содержание Светланы Тихановской уходит по 400 тысяч евро в год. Как отметил депутат, в свою очередь, политик даже не сказала властям "спасибо".

После волнений в Белоруссии, Тихановская покинула страну и попросила убежище в Литве. Начиная с августа, экс-кандидат в президенты находится на территории Европы.

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