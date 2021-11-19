EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Центробанк: цены на продукты стремительно растут, власти пора что-то делать
Врач Шарапова: имбирь может навредить здоровью
Вознесенский рассказал, когда неопасна ревакцинация
Путин рассказал, как он видит российскую внешнюю политику
"Давайте уже по фактам": Захарова ответила на возмущение МИД Франции и ФРГ
Бензин подорожает из-за Яндекса
В 2022-ом изменятся правила назначения пособий для малоимущих
Дочь Хлебниковой назвала причину пожара, в котором пострадала певица
Религиовед Дворкин нашёл причину, по которой Госдеп обвиняет Россию

Полковник КГБ ЛССР: Тихановскую считают "продуктом Кремля"

Мир

Ранее литовских депутатов возмутили траты на содержание Светланы Тихановской. Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что это "унижает" Литву. Однако, в политических кулуарах страны бытует мнение, что она может быть "проектом Кремля", потому правительство готово тратить баснословные деньги.

Полковник КГБ ЛССР: Тихановскую считают "продуктом Кремля"

Среди прибалтийских политиков до сих пор некоторые уверены, что Тихановской руководит Россия. А те представители оппозиционных сил, которые "никто не прикрывал" сидят в белорусских тюрьмах и убежища ни у кого не просили.

"Среди прибалтийских политиков и политологов бытует мнение, что Светлана Тихановская — "продукт Кремля", и её действиями руководят из России… А настоящие белорусские оппозиционеры находятся в тюрьмах. Вот потому-то так открыто стали высказывать своё мнение прибалтийские политики. Вспомните, Латвия, например, не особо жаждала дать убежище Тихановской. Да, были у неё встречи и с МИД Латвии, и другими нашими политиками, но и всё, — цитируют источник, полковника КГБ ЛССР в отставке Аrgumenti.ru.

Ранее Pravda.Ru цитировала литовского депутата Сейма от фракции регионов Литвы Ремигиюса Жемайтайтиса. Парламентария возмутило, что на содержание Светланы Тихановской уходит по 400 тысяч евро в год. Как отметил депутат, в свою очередь, политик даже не сказала властям "спасибо".

После волнений в Белоруссии, Тихановская покинула страну и попросила убежище в Литве. Начиная с августа, экс-кандидат в президенты находится на территории Европы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кто такая Тихановская?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Полковник КГБ ЛССР: Тихановскую считают "продуктом Кремля"
Безпалько оценил "фантазии американца" о шансах Украины на Крым
Война между Россией и Украиной была бы "трагической ошибкой" – Борис Джонсон
Зампред "Сбера": большая часть телефонных мошенников "базируется" на Украине
Центробанк: цены на продукты стремительно растут, власти пора что-то делать
Врач Шарапова: имбирь может навредить здоровью
Германия не хочет и слышать про гуманитарный коридор для беженцев
Вознесенский рассказал, когда неопасна ревакцинация
Путин рассказал, как он видит российскую внешнюю политику
"Давайте уже по фактам": Захарова ответила на возмущение МИД Франции и ФРГ
Популярное
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей

В Архангельской области за растление детей осуждён бывший замминистра образования.

Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Бывший СССР
Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Здоровье
Учёные мира выяснили, насколько надёжно маска защищает от COVID-19
Андрей Мартынюк На украинском базар-вокзале — кто в лес, кто по дрова Андрей Мартынюк Любовь Степушова Путин дал рецепт, как заставить Запад уважать Россию Любовь Степушова Дмитрий Соколов Карелия: на мистическую гору Воттоваара запустят автобусы Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
Садальский показал красивую и весёлую Заворотнюк
Здоровье
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Мир. Новости мира
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников