EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач Шарапова: имбирь может навредить здоровью
Вознесенский рассказал, когда неопасна ревакцинация
Путин рассказал, как он видит российскую внешнюю политику
"Давайте уже по фактам": Захарова ответила на возмущение МИД Франции и ФРГ
Бензин подорожает из-за Яндекса
В 2022-м изменятся правила назначения пособий для малоимущих
Дочь Хлебниковой назвала причину пожара, в котором пострадала певица
В турецком СМИ утверждают, что Фетхуллах Гюлен мёртв
Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в её квартире

Война между Россией и Украиной была бы "трагической ошибкой" – Борис Джонсон

Мир

"Россия столкнётся с суровыми последствиями, если вступит в военный конфликт с Украиной", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне сообщений о том, что Москва ведёт "гибридную войну" против Украины и Западной Европы.

Война между Россией и Украиной была бы "трагической ошибкой" – Борис Джонсон

Выступая перед членами парламента, лидер консерваторов отметил, что " это будет трагическая ошибка для Кремля, где считают, что можно получить что-то за счет военно-политического авантюризма”.

Напомним, ряд западных СМИ пишут о том, что российские войска скапливаются вдоль общей с Украиной границы, а Москва категорически отрицает это.

Так в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз сказал:

"Россия не ведет никаких гибридных войн".

Последнее заявление Джонсона, по-видимому, можно расценивать, как-то, что Лондон (или лично премьер-министр) сделал выбор, о котором он говорил в начале недели:

Джонсон: скоро Европе предстоит выбирать между газом и поддержкой Украины

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В каком мире мы живем и что будет дальше? Неудобная правда! / Городников
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Врач Шарапова: имбирь может навредить здоровью
Германия не хочет и слышать про гуманитарный коридор для беженцев
Вознесенский рассказал, когда неопасна ревакцинация
Путин рассказал, как он видит российскую внешнюю политику
"Давайте уже по фактам": Захарова ответила на возмущение МИД Франции и ФРГ
Бензин подорожает из-за Яндекса
В 2022-м изменятся правила назначения пособий для малоимущих
Дочь Хлебниковой назвала причину пожара, в котором пострадала певица
В полиции США не подтвердили смерть Гюлена
Религиовед Дворкин нашёл причину, по которой Госдеп обвиняет Россию
Популярное
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей

В Архангельской области за растление детей осуждён бывший замминистра образования.

Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Бывший СССР
Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Здоровье
Учёные мира выяснили, насколько надёжно маска защищает от COVID-19
Андрей Мартынюк На украинском базар-вокзале — кто в лес, кто по дрова Андрей Мартынюк Любовь Степушова Путин дал рецепт, как заставить Запад уважать Россию Любовь Степушова Дмитрий Соколов Карелия: на мистическую гору Воттоваара запустят автобусы Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
Садальский показал красивую и весёлую Заворотнюк
Здоровье
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Мир. Новости мира
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников