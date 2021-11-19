Война между Россией и Украиной была бы "трагической ошибкой" – Борис Джонсон

"Россия столкнётся с суровыми последствиями, если вступит в военный конфликт с Украиной", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне сообщений о том, что Москва ведёт "гибридную войну" против Украины и Западной Европы.

Выступая перед членами парламента, лидер консерваторов отметил, что " это будет трагическая ошибка для Кремля, где считают, что можно получить что-то за счет военно-политического авантюризма”.

Напомним, ряд западных СМИ пишут о том, что российские войска скапливаются вдоль общей с Украиной границы, а Москва категорически отрицает это.

Так в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз сказал:

"Россия не ведет никаких гибридных войн".

Последнее заявление Джонсона, по-видимому, можно расценивать, как-то, что Лондон (или лично премьер-министр) сделал выбор, о котором он говорил в начале недели:

Джонсон: скоро Европе предстоит выбирать между газом и поддержкой Украины

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