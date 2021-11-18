В полиции США не подтвердили смерть Гюлена

В полиции штата Пенсильвания США нет подтверждений смерти исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает РИА Новости.

Так, представитель регионального отделения полиции Поконо-Маунтин заявил, что в системе нет данных, которые подтвердили бы сообщения о гибели Гюлена.

Ранее появилась информация, что исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота, отравлен и мёртв. Сообщение о его смерти появилось на оппозиционном новостном портале Oda TV.

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