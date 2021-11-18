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Религиовед Дворкин нашёл причину, по которой Госдеп обвиняет Россию

Мир

Исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин прокомментировал ежегодный доклад о религиозной свободе в мире Госдепа США, в котором Россия упоминается как страна, где систематически нарушают религиозные права.

Религиовед Дворкин нашёл причину, по которой Госдеп обвиняет Россию

"Заявления Вашингтона базируются на так называемом акте о международной религиозной свободе, который был принят Конгрессом Соединенных Штатов в 1998 году. В этом законе США назначили сами себя "гарантом соблюдения религиозных свобод в мире". В действительности американцы создали для себя возможность политического давления на любую страну", — заявил эксперт в разговоре с ФАН.

При этом Дворкин подчеркнул, что сейчас в мире существует несколько сект, которые сотрудничают со спецслужбами Запада. Он вспомнил о том, что шесть лет назад одна из таких организаций была закрыта в России.

По его мнению, секты — инструмент давления, они используются заинтересованными политическими силами как агенты влияния в других государствах.

"Иногда подобные организации, например, неоязыческие и националистические просто спонсируются через подставных лиц и специальные некоммерческие организации. Косвенно их деятельность направляют. Обычно это деструктивная деятельность и создание давления в нужную сторону", — подытожил религиовед.

Ранее в Бюро демократии, прав человека и труда Госдепартамента США заявили, что Америка намерена финансировать несколько программ на территории Китая по "защите прав человека". Как отметили в ведомстве, особенно важным аспектом станет "обеспечение свободы информации".

 

 

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