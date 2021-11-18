В турецком СМИ утверждают, что Фетхуллах Гюлен мёртв

Появилась информация, что исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота, отравлен и мёртв. Сообщение о его смерти появилось на оппозиционном новостном портале Oda TV.

В СМИ сообщают, что Гюлена отравили в собственном доме в США. При этом сотрудникам виллы запрещено общаться с прессой.

При этом организация Гюлена выпустила ролик, в котором участвует проповедник, но Oda TV полагает, что это монтаж.

Уточняется, что на данный момент официального подтверждения смерти или какой-либо другой информации о состоянии Гюлена нет.

Ранее после неудачной попытки переворота в Турции в ее организации был обвинен Фетхуллах Гюлен и его "Хизмет".

Напомним, что будучи проповедником, Гюлен фактически отошел от традиционного ислама и стал провозглашать общегуманитарные принципы. Он ученик и последователь Саида Нурси, родившегося примерно на полвека ранее, исповедавшего принципы совместного проживания различных культур, народов, сосуществования различных религий на одной территории.

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