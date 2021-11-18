Путин поручил договориться с Соломоновыми островами

Президент России Владимир Путин дал поручение МИД России организовать переговоры с Соломоновыми островами. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу российского лидера, министерство иностранных дел должно обговорить с Соломоновыми островами установление дипломатических отношений и достигнуть договоренности.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поделился, что обсудят Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече. Отмечается, что переговоры двух президентов пройдут до конца этого года.





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