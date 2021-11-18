В Польше хотят финансировать перелёты мигрантов на родину

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что необходимо финансировать перелёты скопившихся в Белоруссии мигрантов домой, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что мы должны довести через солидарную и решительную политику, решительную оборону границы Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией до возвращения мигрантов назад домой", — сказал политик.

Ранее мигранты предприняли новую попытку пробраться на территорию Польши из Белоруссии. Они намеревались пересечь реку Буг на лодках.

Напомним, что сейчас на белорусско-польской границе находятся несколько тысяч нелегальных мигрантов, в том числе женщины и дети. За минувшие сутки девять человек из стихийного лагеря обратились за помощью к медикам, двое из них были госпитализированы в медучреждения Белоруссии.

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