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В Польше сообщили о въезде в страну почти 80 белорусских оппозиционеров за сутки

Мир

Польша приняла на своей территории за сутки 79 белорусских оппозиционер, которые искали помощи.

В Польше сообщили о въезде в страну почти 80 белорусских оппозиционеров за сутки

Об этом сообщила Анна Михальская, представитель пограничной стражи Польши. Она рассказала, что такая практика польской стороной осуществляется регулярно. Граждане могут въехать на территорию республики, подав заявления о международной защите или используя гуманитарные визы.

"Мы всё время помогаем лицам, которые являются белорусскими оппозиционерами, которые ищут помощи в Польше", — передаёт РИА Новости её слова.

Ранее стало известно, что ситуация на польско-белорусской границе обострилась, мигранты из Белоруссии множество раз предпринимали попытки незаконно попасть на территорию Польши. Чтобы остановить нелегалов, польским силовикам приходилось применять слезоточивый газ и водомёты. Обстановка на границе Польши и Белоруссии по-прежнему остаётся напряжённой.

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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