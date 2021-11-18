В Белоруссии заявили, что мигрантов на границе начинают вакцинировать

Власти Белоруссии намерены провести вакцинацию против коронавируса среди мигрантов, находящихся в настоящий момент на польско-белорусской границе. Прививать беженцев начнут в четверг, 18 ноября.

О начале вакцинации мигрантов сообщил председатель комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Виктор Лискович. Отмечается, что беженцы сами изъявили желание привиться от COVID-19.

"Вакцинация беженцев от коронавируса начнётся сегодня для того, чтобы максимально сохранить их здоровье", — передаёт ТАСС слова сенатора.

Среди мигрантов стараются внедрить первостепенные меры профилактики распространения вируса — им уже раздали около 10 тысяч масок. Лискович также добавил, что долгое нахождение беженцев на границе привело к тому, что они начали заболевать. В случае необходимости медики оказывают им помощь.

Ранее стало известно, что из Ирака вылетел самолёт, чтобы забрать мигрантов с территории Белоруссии. Многие добровольно согласились вернуться обратно на родину, для них полёт будет бесплатным.

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