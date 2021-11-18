Минобороны: по поручению Путина россиян эвакуируют из Афганистана

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны провести эвакуацию россиян из Афганистана. Три военных самолёта Ил-76 прибыли на место и уже осуществляют посадку граждан РФ. Всего они планируют забрать с собой около четырёхсот человек.

Самолёты привезли в столицу Афганистана гуманитарную помощь общей массой 108 тонн. Теперь они забирают людей, в их числе не только россияне, но и граждане других стран.

"Организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 380 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана", — передаёт РИА Новости сообщение минобороны.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов отметил, что талибы* проявили конструктивность к организации эвакуации граждан и пошли на взаимодействие. Было сделано всё, чтобы обеспечить безопасный вывоз людей.

Он также добавил, что никому не хотелось допустить того, что произошло при эвакуации американцев.

"Все мы помним, что творилось в кабульском аэропорту, когда американцы вывозили своих, как много людей тогда погибло из-за неразберихи", — заметил посол.

Ранее стало известно, что Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь. Это продукты, медикаменты, товары первой необходимости. Обратно спецбортами Министерства обороны домой вернутся россияне, которые проживают в республике и не успели уехать оттуда.

* Талибы — члены террористической организации "Талибан", запрещённой в РФ.

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