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Экс-глава МИД Украины: Франция и Германия ведут себя фантастически цинично

Мир

Бывший глава дипломатии Украины Владимир Огрызко считает, что западные лидеры проявили слабость, когда вступили в диалог с Минском и Москвой, дабы прекратить кризис мигрантов на польско-белорусской границе.

Экс-глава МИД Украины: Франция и Германия ведут себя фантастически цинично

Особенное возмущение бывшего главы МИД Незалежной вызвало телефонное общение Ангелы Меркель с Александром Лукашенко:

"Госпожа Меркель своим звонком фактически признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Что сразу вызвало всплеск возмущения в странах того же Евросоюза", — утверждает Огрызко в статье, опубликованной порталом NV. ua.

Ещё дипломата возмущает тот факт, что Франция и Германия "консультируются" с Владимиром Путиным в то время, как "Россия бряцает оружием на границе Украины". Огрызко делится с читателями своими сомнениями: "что это фантастический цинизм или полное непонимание происходящего?"

Одновременно с "возмущением" и "непониманием" бывший чиновник МИД приходит к выводу:

Киеву и его союзникам нужно объяснить главам этих двух стран (Франции и Германии — прим. ред), что они совершают большую геополитическую ошибку.

Правда, какую конкретно, Владимир Огрызко не указал. Видимо, сам пока не знает.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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