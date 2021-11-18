Посол Жирнов: Россия 18 ноября направит гуманитарную помощь в Афганистан

Россия направит в Афганистан 36 тонн гуманитарной помощи 18 ноября. Это продукты, медикаменты, товары первой необходимости. В этот же день спецбортами Министерства обороны домой вернутся россияне, которые проживают в республике и не успели уехать оттуда.

Планируется, что позднее организуют ещё два спецрейса. Жителям Афганистана из России всего привезут более 100 тонн гуманитарной помощи.

Об этом "Известиям" рассказал посол России в республике Дмитрий Жирнов.

От также отметил, что студенты могут без проблем вернуться в нашу страну.

"Мы готовы вывезти всех зачисленных в наши вузы афганцев, которые выразят такое желание. На спецрейсы записалось почти 900 студентов. Талибы* выступают за продолжение образовательных программ в России для афганских граждан", — сказал Жирнов.

* Талибы — члены террористической организации "Талибан", запрещённой в РФ.

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